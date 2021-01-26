В Новосибирске и Новокузнецке бюджетников принуждают делать прививки против коронавируса
Сотрудники бюджетных организаций продолжают жаловаться на принуждение к прививкам, хотя официально власти уверяют, что вакцинация от коронавируса в стране добровольная
Сотрудники бюджетных организаций продолжают жаловаться на принуждение к прививкам, хотя официально власти уверяют, что вакцинация от коронавируса в стране добровольная.
Ранее на принудительную вакцинацию жаловались учителя из Сахалинской области, а теперь аналогичные жалобы поступают от бюджетников из Новосибирска и Новокузнецка.
Местные власти заявили, что для медиков, соцработников и преподавателей прививка против COVID-19 является обязательной.
Новокузнецкий портал City-n опубликовал постановление регионального правительства об обязательном проведении профилактических прививок. На основании этого документа руководителей бюджетных организаций призвали «активизировать работу с сотрудниками и обеспечить прохождение ими обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции».
В свою очередь замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила, что врачи, учителя и соцработники обязаны прививаться по национальному календарю, а работодатели имеют право отстранять «отказников» от работы.