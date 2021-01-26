26 января 2021, 07:54
России пообещали снижение заболеваемости COVID-19 в два раза к апрелю
В России заболеваемость коронавирусом к апрелю должна снизиться в два раза. Такой прогноз озвучил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян
В России заболеваемость коронавирусом к апрелю должна снизиться в два раза. Такой прогноз озвучил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
По мнению эксперта, к апрелю показатель заболеваемости COVID-19 и количество смертей от вируса снизятся. Эти показатели могут сократиться в два раза. «Уже скоро ситуация с пандемией резко может стать лучше», - добавил Тавадян, слова которого приводит РИА Новости.
Однако, отмечает эксперт, после этого возможен новый всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком. Тавадян говорит, что вакцинация проходит медленнее, чем распространяется вирус. Для полной победы над коронавирусом необходима всеобщая вакцинация.