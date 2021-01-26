Пострадавшая на митинге петербурженка намерена обратиться в Следственный комитет
Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую во время протестной акции 23 января сотрудник полиции пнул ногой в живот, намерена обратиться в Следственный комитет
Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую во время протестной акции 23 января сотрудник полиции пнул ногой в живот, намерена обратиться в Следственный комитет.
Адвокат из «Команды 29» Евгений Смирнов сообщил, что в ближайшее время он обсудит с потерпевшей все детали и стратегию защиты.
Ранее Маргарита Юдина приняла извинения от сотрудника ОМОНа, который ударил ее в живот. Мужчина пришел к ней в больницу с цветами и попытался объясниться. Также перед пострадавшей извинилось полицейское начальство.
Позже Юдина сообщила порталу 47news, что приняла извинения от растерянности, так как за этого полицейского «весь день просили». Женщина добавила, что надо было для начала попросить «отпустить Навального и всех политзаключенных».
Теперь Маргарита Юдина намерена обратиться в СКР для привлечения полицейского к ответственности за превышение полномочий.
«Все равно нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический. Поэтому я намерена обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня», — заявила пострадавшая «Новой газете».
Привлечь сотрудника ОМОНа к ответственности также просили депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Между тем, врач и телеведущий Александр Мясников оправдал действия силовика, заявив, что он выполнял поставленную задачу, а женщина оказалась препятствием на его пути.
«Парень при исполнении, идет „замес“, они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками „за что?!“. Это не женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи. Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть!» — заявил Мясников.