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Общество
Формула обмана мэра Собянина
26 января 2021, 04:21

Общественная палата предложила ограничить время ремонта в квартире до трех дней

Общественная палата России предложила Минстрою ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю, например, понедельник, среда и пятница. При этом данное нововведение не будет распространяться на новостройки

Общественная палата предложила ограничить время ремонта в квартире до трех дней

Общественная палата России предложила Минстрою ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю, например, понедельник, среда и пятница. При этом данное нововведение не будет распространяться на новостройки.

Общественники считают, что длительный шум от ремонтных работ мешает россиянам, работающим удаленно, и негативно сказывается на здоровье людей. В этой связи предлагается разрешать шумные работы только в течение трех дней в неделю. В остальное время должен соблюдаться «тихий час».

Инициативу Общественной палаты уже поддержали эксперты общественного совета при Минстрое и в Госдуме, а также организация «Деловая Россия».

Сейчас шумные ремонтные работы разрешены не более восьми часов в сутки, кроме воскресенья и праздничных дней. Также предусмотрен двухчасовой перерыв днем, но это время регулируют региональные власти.

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