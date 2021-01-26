Общественная палата предложила ограничить время ремонта в квартире до трех дней
Общественная палата России предложила Минстрою ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю, например, понедельник, среда и пятница. При этом данное нововведение не будет распространяться на новостройки
Общественная палата России предложила Минстрою ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю, например, понедельник, среда и пятница. При этом данное нововведение не будет распространяться на новостройки.
Общественники считают, что длительный шум от ремонтных работ мешает россиянам, работающим удаленно, и негативно сказывается на здоровье людей. В этой связи предлагается разрешать шумные работы только в течение трех дней в неделю. В остальное время должен соблюдаться «тихий час».
Инициативу Общественной палаты уже поддержали эксперты общественного совета при Минстрое и в Госдуме, а также организация «Деловая Россия».
Сейчас шумные ремонтные работы разрешены не более восьми часов в сутки, кроме воскресенья и праздничных дней. Также предусмотрен двухчасовой перерыв днем, но это время регулируют региональные власти.