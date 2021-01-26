Еще один подрядчик подтвердил связь «дворца» в Геленджике с Владимиром Путиным
Так, питерская фирма «Профима» в своей презентации, составленной в 2019 году, указала, что поставляла тепловые пункты Cetetherm для резиденции «Прасковеевка», а заказчиком указана администрация президента России
Еще одна компания-подрядчик, работавшая над строительством «дворца Путина» в Геленджике, подтвердила связь этого объекта с главой государства.
Так, питерская фирма «Профима» в своей презентации, составленной в 2019 году, указала, что поставляла тепловые пункты Cetetherm для резиденции «Прасковеевка», а заказчиком указана администрация президента России. «Прасковеевка» — это официальное название комплекса зданий на мысе Идокопас рядом с Геленджиком, который в расследовании Алексея Навального назван «дворцом Путина».
В презентации также указывается, что подрядчик поставлял технику Cetetherm по заказу администрации президента в Кремль, резиденцию главы государства «Валдай», Дворец приемов в Сочи, Дворец конгрессов в Стрельне и комплекс зданий Конституционного суда в Санкт-Петербурге, сообщают «Открытые медия».
Также выяснилось, что Федеральная служба охраны (ФСО) действительно использует теплообменники Cetetherm на подконтольных ей объектах, о чем свидетельствуют данные портала госзакупок.
Ранее «Прасковеевку» в качестве резиденции президента Владимира Путина указала московская компания «Аэрокомплекс», поставлявшая оборудование для вертолетной площадки, и фирма «Оптима комплект строй», которая занималась «устройством каучукового покрытия Regupol» в резиденции.
Отметим, что Владимир Путин категорически отрицает свою связь с дворцом в Геленджике. Глава государства заявил, что расследование Алексея Навального было придумано для «промывания мозгов» россиянам.