Геннадий Онищенко призвал власти снять все антиковидные ограничения
Бывший глава Роспотребнадзора, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал власти снять все антикоронавирусные ограничения. Он отметил, что властям «следует больше доверять гражданам»
Бывший глава Роспотребнадзора, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал власти снять все антикоронавирусные ограничения. Он отметил, что властям «следует больше доверять гражданам».
В эфире НСН депутат заявил, что лично он бы уже сегодня дал возможность предприятиям общественного питания нормально работать, а людям «посидеть в ресторане после 11 вечера».
При этом Геннадий Онищенко призвал обратить внимание на такую категорию людей, как «суперзаразители», которые могут за вечер заразить несколько сотен человек.
«А так можно разрешать все!» - добавил депутат, ответив, что улучшению эпидемиологической обстановки сейчас способствует вакцинация против COVID-19.
Отметим, что президент Владимир Путин также считает, что в стране сейчас есть возможность для «аккуратного» снятия ограничений в связи с вакцинацией и снижением заболеваемости коронавирусом.