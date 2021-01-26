Прокуратура признала законным выездной суд над Алексеем Навальным в отделении полиции
Постановление Химкинского горсуда об аресте Алексея Навального на 30 суток было вынесено законно. Об этом говорится в ответе прокуратуры Химок на жалобу адвокатов оппозиционера
Постановление Химкинского горсуда об аресте Алексея Навального на 30 суток было вынесено законно. Об этом говорится в ответе прокуратуры Химок на жалобу адвокатов оппозиционера.
Прокуратур заявил, что проведение судебного заседания в отделе полиции было законным и «не свидетельствовало об умалении независимости суда». В ответе ведомства также говорится, что поскольку участники процесса приняли непосредственное участие в судебном заседании, значит, они были уведомлены в его проведении.
Проведение заседания в отделе полиции прокуратура обосновала присутствием представителей СМИ и «эпидемиологической обстановкой».
Отметим, что о заседании выездного суда в здании полиции адвокаты Алексея Навального узнали ровно за одну минуту до его начала, что является грубым нарушением. Кроме того, в «зале суда» присутствовали только сотрудники прокремлевских СМИ, а остальным журналистам в допуске было отказано.