26 января 2021, 01:41
Росгвардия заказала бронированный автомобиль за 10 млн рублей
Согласно тендерной документации, Росгвардии необходим автомобиль 2021 года выпуска. Поставить транспортное средство нужно в подмосковную Балашиху. Там располагается главное управление Росгвардии по Московской области
Росгвардия планирует купить на бюджетные деньги бронированный автомобиль AG-412230. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок.
Согласно тендерной документации, Росгвардии необходим автомобиль 2021 года выпуска. Поставить транспортное средство нужно в подмосковную Балашиху. Там располагается главное управление Росгвардии по Московской области.
Автомобиль AG-412230 был разработан компанией «АрморГрупп» на базе Toyota Land Cruiser 200. Производитель утверждает, что на сегодняшний день это самый защищенный гражданский автомобиль.
Стоимость автомобиля AG-412230 составляет около 10 млн рублей.
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