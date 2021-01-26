Юриста ФБК Владлена Лося выдворили в Белоруссию в наручниках и с мешком на голове
Юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Владлена Лося после окончания административного ареста вывезли на границу с Белоруссией (он гражданин этой страны – ред.)
Юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Владлена Лося после окончания административного ареста вывезли на границу с Белоруссией (он гражданин этой страны – ред.).
Юрист рассказал, что из России его выдворили в наручниках и с мешком на голове. Владлену Лосю также запретили въезд в РФ сроком на пять лет.
«В воскресенье, после окончания срока моего ареста, я был вновь задержан неизвестными людьми в штатском. Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону границы республики Беларусь», - сообщил юрист ФБК.
«В мешке и наручниках. Как Путин высылает из России своих врагов. Лукашизация полным ходом», - написал в Twitter оппозиционер Леонид Волков.
Напомним, что в Белоруссии в разгар протестов насильно выдворили из страны на Украину некоторых лидеров оппозиции.