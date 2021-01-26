Пострадавшая на митинге жительница Петербурга попросила отпустить всех политзаключенных
Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина передумала прощать сотрудника ОМОН, который во время протестного митинга 23 января ударил ее ногой в живот. Ранее женщина простила силовика, когда он пришел к ней с цветами в больницу
Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина передумала прощать сотрудника ОМОН, который во время протестного митинга 23 января ударил ее ногой в живот. Ранее женщина простила силовика, когда он пришел к ней с цветами в больницу.
В интервью изданию 47news Маргарита Юдина сообщила, что приняла извинения полицейского из-за растерянности и мягкого характера, тем более что «за него целый день просили».
«Вообще, я человек мягкий - простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать - когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», - рассказала женщина.
Петербурженка подчеркнула, что она пришла на митинг осознан ради «смены людоедской власти».