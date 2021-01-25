На горнолыжном курорте «Газпром» около 170 туристов застряли на подъемнике из-за поломки
На горнолыжном курорте «Газпром» в Красной Поляне (Сочи) на канатной дороге произошел технический сбой. На подъемнике в этот момент находилось порядка 170 лыжников и сноубордистов
На горнолыжном курорте «Газпром» в Красной Поляне (Сочи) на канатной дороге произошел технический сбой. На подъемнике в этот момент находилось порядка 170 лыжников и сноубордистов.
В пресс-службе горно-туристического центра «Газпром» сообщили, что для проверки работоспособности канатной дороги нужно сначала эвакуировать всех людей.
Около 20 часов в МЧС сообщили, что все туристы эвакуированы. Их развезли на снегоходах. Пострадавших в результате происшествия нет.
Очевидцы сообщают, что лыжники и сноубордисты провели на неисправном подъемнике около двух часов. По предварительным данным, произошла поломка аварийного тормоза.
Представитель курорта «Газпром» сообщил, что туристам вернут стоимость ски-пассов и предложат бесплатные ски-пассы на другой день катания.