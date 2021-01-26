Алла Пугачева подписалась в Instagram на Алексея Навального и отписалась от Филиппа Киркорова
«Примадонна российской эстрады» Алла Пугачева подписалась в Instagram на оппозиционера Алексея Навального и отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова, который раскритиковал протестные митинг и призвал «сплотиться вокруг президента»
«Примадонна российской эстрады» Алла Пугачева подписалась в Instagram на оппозиционера Алексея Навального и отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова, который раскритиковал протестные митинг и призвал «сплотиться вокруг президента».
На изменение списка подписок Аллы Пугачевой обратила внимание телеведущая Ксения Собчак. «Вот тебе, бабка, и Юрьев день», - написала Собчак своем Telegram-канале.
Примечательно, что еще в 2012 году в интервью Ксении Собчак Алла Пугачева охарактеризовала Алексея Навального как «человека, рвущегося к власти, а не желающего чем-то помочь людям». Возможно, что спустя восемь лет мнение примадонны об оппозиционере изменилось. Кроме того, нынешний муж певицы Максим Галкин неоднократно в своем Instagram выступал в поддержку Алексея Навального.
Что касается Филиппа Киркорова, то сначала он призывал отказаться от участия в протестной акции 23 января и сплотиться вокруг «нашего лидера». Уже после митинга артист раскритиковал участников протеста и назвал прошедшее мероприятие «унизительной провокацией».