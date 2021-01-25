25 января 2021, 19:01
В Стамбуле мужчина с ножом напал на российских туристов
Инцидент произошел еще вечером 24 января в районе Бешикташ. Судя по записи с камер видеонаблюдения, мужчина с ножом атаковал трех туристов со спины. Затем на помощь пострадавшим пришли очевидцы
В Стамбуле неизвестный мужчина напал с ножом на российских туристов. Три человека получили ранения.
Инцидент произошел еще вечером 24 января в районе Бешикташ. Судя по записи с камер видеонаблюдения, мужчина с ножом атаковал трех туристов со спины. Затем на помощь пострадавшим пришли очевидцы.
По данным РИА Новости, в результате инцидента пострадали Александра Р. и Александра В., а также россиянин Максим М. Туристы были направлены в больницу, угрозы их жизни нет.
Согласно предварительной информации, нападение на россиян совершил сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Сейчас его разыскивает полиция.