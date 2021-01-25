25 января 2021, 17:05
В Москве на протестном митинге 23 января задержали экс-футболиста «Ливерпуля»
Среди задержанных на протестном митинге в Москве, который прошел 23 января, оказался бывший футболист английского клуба «Ливерпуль» и сборной Дании Даниэль Аггер. В отношении иностранного спортсмена был составлен протокол о нарушении порядка проведения митингов
Среди задержанных на протестном митинге в Москве, который прошел 23 января, оказался бывший футболист английского клуба «Ливерпуль» и сборной Дании Даниэль Аггер. В отношении иностранного спортсмена был составлен протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий, которое повлекло создание помех инфраструктуре.
Дело футболиста будет рассматривать Головинский райсуд Москвы, сообщает «МБХ медиа».
Где и при каких обстоятельствах был задержан Даниэль Аггер, не сообщается.
Даниэль Аггер выступал за сборную Дании с 2005 по 2016 год, а с 2006 по 2014 год он играл за «Ливерпуль» на позиции центрального защитника.