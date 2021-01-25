Меню
Бизнес
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
25 января 2021, 17:05

В Москве на протестном митинге 23 января задержали экс-футболиста «Ливерпуля»

Среди задержанных на протестном митинге в Москве, который прошел 23 января, оказался бывший футболист английского клуба «Ливерпуль» и сборной Дании Даниэль Аггер. В отношении иностранного спортсмена был составлен протокол о нарушении порядка проведения митингов

В Москве на протестном митинге 23 января задержали экс-футболиста «Ливерпуля»

Среди задержанных на протестном митинге в Москве, который прошел 23 января, оказался бывший футболист английского клуба «Ливерпуль» и сборной Дании Даниэль Аггер. В отношении иностранного спортсмена был составлен протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий, которое повлекло создание помех инфраструктуре.

Дело футболиста будет рассматривать Головинский райсуд Москвы, сообщает «МБХ медиа».

Где и при каких обстоятельствах был задержан Даниэль Аггер, не сообщается.

Даниэль Аггер выступал за сборную Дании с 2005 по 2016 год, а с 2006 по 2014 год он играл за «Ливерпуль» на позиции центрального защитника.

Материалы по теме
Депутат Госдумы потребовал возбудить дело против омоновца, пнувшего женщину на митинге
В Москве братьев-близнецов уволили из ФСО из-за участия в протестной акции
В Петербурге полицейские задержали десятки случайных прохожих и обвинили их в участии в протестном митинге
Сейчас на главной
«Я - не я, и хата не моя»
Владимир Путин
«Я - не я, и хата не моя»
Президент Владимир Путин впервые прокомментировал резонансное расследование ФБК и обвинил авторов расследования «в промывке мозгов россиянам». «Все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы промыть людям мозги, нашим гражданам», - заявил президент
Придворный архитектор
дворец путина
Придворный архитектор
История строительства дворца под Геленджиком берет начало в 2005-м. Его главный проектировщик – архитектор итальянского происхождения Ланфранко Чирилло – возможно, так и остался бы неизвестным для широкой общественности, если бы не открытое письмо бизнесмена Сергея Колесникова Дмитрию Медведеву в 2010 году
Счетная палата предупредила о дефиците продуктов из-за госрегулирования цен
рост цен
Счетная палата предупредила о дефиците продуктов из-за госрегулирования цен
В заявлении ведомства говорится, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание малоимущих групп населения, доля расходов на питание которых слишком высока
Власти заказали тиктокерам ролики об опасности участия в протестных митингах
акции протеста
Власти заказали тиктокерам ролики об опасности участия в протестных митингах
Еще на прошлой неделе Роскомнадзор требовал от администрации соцсети удалить ролики с анонсами протестной акции, а теперь власти сами заказывают тиктокерам ролики об опасности участия в уличных протестах
Зачистить Росреестр
имущество чиновников
Зачистить Росреестр
Из базы Росреестра пропали данны о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева (гараж на 17 кв.м и земельный участок в Люберцах, дом и участок в деревне Шевелкино, а также участок площадью в 100 соток в Заречье, который СМИ приписывают сыну полицейского Александру Колокольцеву)
В России выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В России выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число официально зарегистрированных заразившихся достигло уже 3 738 690 человек
Общество
Силовики после массовых протестных митингов возбудили 15 уголовных дел
В России после протестных акций в поддержку Алексея Навального возбудили порядка 15 уголовных дел по различным статьям. Речь идет о делах по факту применения насилия в отношении полицейских, хулиганстве и умышленном повреждении имущества
В российских онлайн-магазинах стартовала масштабная акция «Киберпонедельник»
торговля
В российских онлайн-магазинах стартовала масштабная акция «Киберпонедельник»
Акция Cyber Monday является продолжением масштабной предновогодней распродажи, которая называется «Черная пятница». Обе акции были придуманы в США
Синоптики пообещали жителям европейской части России рекордно высокие температуры
прогноз погоды
Синоптики пообещали жителям европейской части России рекордно высокие температуры
Жителям европейской части России пообещали рекордное потепление. Синоптики связывают это с переносом теплых воздушных масс со Средиземного моря и частично из субтропиков Атлантики
Оппозиционеры и правозащитники пожаловались на блокировку своих аккаунтов в Telegram
мессенджеры
Оппозиционеры и правозащитники пожаловались на блокировку своих аккаунтов в Telegram
В Telegram пока официально не прокомментировали массовые блокировки аккаунтов журналистов, правозащитников и оппозиционеров, но некоторых уже разблокировали после обращения в службу поддержки мессенджера
«За Путина голосую больше»
акции протеста
«За Путина голосую больше»
Количество задержаний в столице России стало рекордным для отдельно взятой акции. Предыдущий рекорд был установлен силовиками 27 июля 2019 года во время акций против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму
Госдеп США потребовал от России отпустить Навального и прекратить насилие против участников протеста
госдеп США
Госдеп США потребовал от России отпустить Навального и прекратить насилие против участников протеста
Госдепартамент США осудил действия российских властей во время массовых протестных акций в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных
В TikTok появились ролики с анонсом митинга «за Путина» в день акции в поддержку Навального
акции протеста
В TikTok появились ролики с анонсом митинга «за Путина» в день акции в поддержку Навального
В популярной у молодого поколения социальной сети TikTok стали появляться видеоролики о том, что 30 января по всей России пройдут митинги в поддержку президента Владимира Путина
Протестный митинг в Москве посетили бизнесмен из списка Forbes и сын олигарха
акции протеста
Протестный митинг в Москве посетили бизнесмен из списка Forbes и сын олигарха
Основатель и президент сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев, который входит в список богатейших бизнесменов по версии Forbes, посетил акцию в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных 23 января
Общество
Глава президентского совета по правам человека не заметил жестких задержаний протестующих
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел в действиях полиции признаков превышения полномочий во время разгона протестных акций 23 января
Соратники Алексея Навального анонсировали новые протестные акции
акции протеста
Соратники Алексея Навального анонсировали новые протестные акции
Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные. Об этом он сообщил во время своего стрима. Подробности о новых митингах станут известны позже
На акциях протеста в поддержку Навального задержали более 1800 человек
акции протеста
На акциях протеста в поддержку Навального задержали более 1800 человек
В России в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных задержали 1873 человека. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо». В правоохранительных органах число задержанных пока не называют
На московском митинге в поддержку Навального насчитали от 15 до 40 тысяч человек
акции протеста
На московском митинге в поддержку Навального насчитали от 15 до 40 тысяч человек
В Москве в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных принимают участие около 15 тысяч человек. Данные МВД о количестве протестующих традиционно занижены