Депутат Госдумы потребовал возбудить дело против омоновца, пнувшего женщину на митинге
Депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал от следственных органов возбудить уголовное дело в отношении петербургского омоновца, который на акции протеста в поддержку Алексея Навального ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину
Депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал от следственных органов возбудить уголовное дело в отношении петербургского омоновца, который на акции протеста в поддержку Алексея Навального ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Парламентарий направил соответствующее обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру.
«Цветы и последующие извинения - это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют!» - заявил Хинштейн.
С таким же требованием в СКР обратился депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Напомним, что из-за удара в живот Маргариту Юдину госпитализировали. Позже к ней в больницу пришел сотрудник ОМОНа с цветами, который попросил прощения за свой поступок. Мужчина объяснил, что у него из-за газа запотело забрало, и он не видел, что происходит. При этом на видео с места событий у полицейского было поднято забрало.
Также перед женщиной от лица всего личного состава извинилось полицейское начальство.