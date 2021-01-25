Владимир Путин прокомментировал расследование ФБК и открестился от «дворца» в Геленджике
Президент Владимир Путин впервые прокомментировал резонансное расследование ФБК и обвинил авторов расследования «в промывке мозгов россиянам». «Все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы промыть людям мозги, нашим гражданам», - заявил президент
Президент Владимир Путин впервые прокомментировал резонансное расследование ФБК о своем «дворце» в Геленджике на берегу Черного моря.
На встрече со студентами глава государства заявил, что «ничего из указанного там не принадлежит и не принадлежало ни мне, ни моим родственникам».
Путин также обвинил авторов расследования «в промывке мозгов россиянам». «Все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы промыть людям мозги, нашим гражданам», - заявил президент, слова которого приводит РИА Новости.
При этом Владимир Путин признался, что сам фильм-расследование не смотрел, так как у него нет на это свободного времени. Между тем, в фильме не утверждается, что «дворец» в Геленджике официально принадлежит главе государства. «Это дворец, построенный для Путина, и записанный на разных связанных с ним людей», - сообщил в фильме Алексей Навальный.
Отметим также, что по состоянию на 25 января расследование «Дворец для Путина» посмотрели уже более 85 млн раз. Сейчас этот фильм является самым популярным видео на YouTube-канале оппозиционера. До этого самым популярным видео был фильм «Он вам не Димон» о тайных активах Дмитрия Медведева (40 млн просмотров).