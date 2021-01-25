Счетная палата предупредила о дефиците продуктов из-за госрегулирования цен
В заявлении ведомства говорится, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание малоимущих групп населения, доля расходов на питание которых слишком высока
Счетная палата предупредила о возможном дефиците продуктов питания из-за государственного регулирования цен.
В заявлении ведомства говорится, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание малоимущих групп населения, доля расходов на питание которых слишком высока. Однако государственное регулирование цен несет и системные риски, например, в виде дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения.
В Счетной палате считают, что производителям далеко не всегда выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной государством компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли. В этой связи производители могут перенаправлять товар на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен, а это уже грозит дефицитом продуктов на внутреннем рынке.
Еще одна проблема – это ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам, что также может привести к дефициту.
Кроме того, говорится в заявлении Счетной палаты, после отмены ограничений цены могут начать расти ускоренными темпами.