В Москве братьев-близнецов уволили из ФСО из-за участия в протестной акции
В Москве двух братьев-близнецов, которые служили в ФСО (Федеральная служба охраны), уволили из ведомства из-за участия в протестном митинге в поддержку Алексея Навального 23 января
В Москве двух братьев-близнецов, которые служили в ФСО (Федеральная служба охраны), уволили из ведомства из-за участия в протестном митинге в поддержку Алексея Навального 23 января.
Руководство ФСО узнало об участии братьев в протестном митинге после задержания одного из них.
Издание Baza сообщает, что Михаил и Максим Терехов днем 23 января отправились на Пушкинскую площадь, где проходила акция. Затем Максим предложил посмотреть, что будет дальше, а Михаил решил пойти домой. Позже Максима задержали и уволили, а через некоторое время уволили и второго брата, хотя фактически он в протестной акции не участвовал.
Приказы об увольнении братьев Тереховых были оформлены и подписаны задним числом.
Ранее также стало известно об увольнении «по отрицательным мотивам» сотрудника курской полиции Руслана Агибалова, который записал видеообращение в поддержку арестованных Алексея Навального, Сергея Фургала и осужденного Александра Шестуна.