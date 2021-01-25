В Петербурге полицейские задержали десятки случайных прохожих и обвинили их в участии в протестном митинге
Силовики останавливали случайных прохожих и уводили их в пассажирский автобус. Задержанных доставили в 5-й отдел полиции на набережной Обводного канала, где им вручили протоколы об участии в протестной акции в поддержку Алексея Навального
В Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье сотрудники полиции задержали около 40 человек на Невском проспекте около станции метро «Гостиный двор».
По данным телеканала «Дождь» и «Фонтанки», силовики останавливали случайных прохожих и уводили их в пассажирский автобус. Задержанных доставили в 5-й отдел полиции на набережной Обводного канала, где им вручили протоколы об участии в протестной акции в поддержку Алексея Навального.
Всем жителям северной столицы, которые были задержаны на следующий день после митинга, вменили нарушение действующих в городе санитарных ограничений из-за пандемии коронавируса. Отметим, что 24 января никаких акций в Петербурге не проходило.
Напомним, что по данным «ОВД-Инфо» в ходе протестных акций 23 января по всей России было задержано более 3,6 тысяч человек.