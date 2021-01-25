Связанные с «поваром Путина» фирмы получили госконтракты на поставку питания в больницы на 1,4 млрд рублей
Компании, связанные с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», получили 11 государственных контрактов на организацию питания в московских медицинских учреждениях
Компании, связанные с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», получили 11 государственных контрактов на организацию питания в московских медицинских учреждениях. Общая стоимость этих подрядов составляет около 1,4 млрд рублей.
По данным «МБХ медиа», большая часть подрядов досталось компании АВК. Эта фирма выиграла шесть тендеров общей стоимостью 698,7 млн рублей. По условиям контрактов, компания займется поставкой питания в Боткинскую больницу, детскую больницу имени Сперанского, больницу имени Пирогова, ГКБ № 13 и больницу имени Спасокукоцкого.
«Социальное питание центр» получило четыре подряда стоимостью 568 млн рублей на организацию питания в больнице имени Ворохобова, МНПЦ наркологии, детской больницы святого Владимира и ГКБ № 67.
Еще одна связанная с «поваром Путина» фирма «Верона» займется питанием пациентов Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Стоимость контракта составляет 107,8 млн рублей.
«МБХ медиа» подсчитало, что за 2020 год связанные с Евгением Пригожиным комбинаты питания получили госконтракты на 40 млрд 461 млн рублей.