Курского полицейского уволили по «отрицательным» мотивам за поддержку Навального, Фургала и Шестуна
Полицейский из Курска майор Руслан Агибалов, который накануне акций протеста 23 января, публично высказался в поддержку Алексея Навального, был уволен по «отрицательным мотивам»
Полицейский из Курска майор Руслан Агибалов, который накануне акций протеста 23 января, публично высказался в поддержку Алексея Навального, был уволен по «отрицательным мотивам».
Руслан Агибалов не только поддержал Алексея Навального, но также назвал «настоящими патриотами» бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, арестованного бизнесмена Анатолия Быкова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Павла Грудинина, покойных рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), националиста Максима Марцинкевича, журналиста Сергея Доренко и политика Максима Исаева.
«Больше всего я боюсь, что мои дети вырастут в стране, где за несогласие с действующей властью и высказывание своих недовольств они могут быть лишены своей жизни либо по надуманным поводам помещены в места лишения свободы. Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они зададут мне вопрос: «Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной процветающей стране?». И мне нечего будет им ответить»», - заявил офицер полиции.
Примерно через час после публикации видеообращения Агибалову позвонили из ФСБ и попросили приехать на беседу. Спецслужбы спрашивали полицейского, кто его куратор, получил ли он за этой деньги, и выясняли причины такого поступка.
После многочасовой беседы начальник отдела кадров курской полиции зачитал майору Агибалову представление об увольнении за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». После этого полицейского попросили «сдать значок и пистолет». Судя по всему, по мнению полицейского начальства, поддержка политзаключенных является «аморальным» поступком.