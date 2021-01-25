В Москве после акции протеста за медицинской помощью обратились минимум 40 человек
В столичные больницы обратились 38 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, а также пятеро подростков. Все они получили во время митинга различные травмы головы, ушибы и переломы
Фото: Фонтанка.ру
В Москве после массовой акции протеста в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных за медицинской помощью обратились более 40 человек.
В столичные больницы обратились 38 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, а также пятеро подростков. Все они получили во время митинга различные травмы головы, ушибы и переломы, сообщает ТАСС.
Пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили о 29 пострадавших. Госпитализация, по словам чиновников, никому не понадобилась.
Напомним, что на протестных акциях в 120 российских городах силовики задержали 3,6 тысячи человек. Общее число участников митингов оценили в 250-300 тысяч человек.