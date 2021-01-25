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Общество
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25 января 2021, 12:55

Власти заказали тиктокерам ролики об опасности участия в протестных митингах

Еще на прошлой неделе Роскомнадзор требовал от администрации соцсети удалить ролики с анонсами протестной акции, а теперь власти сами заказывают тиктокерам ролики об опасности участия в уличных протестах

Власти заказали тиктокерам ролики об опасности участия в протестных митингах

Российские власти решили воспользоваться популярностью у молодежи соцсети TikTok в своих интересах. Еще на прошлой неделе Роскомнадзор требовал от администрации соцсети удалить ролики с анонсами протестной акции в поддержку Алексея Навального, а теперь власти сами заказывают тиктокерам ролики об опасности участия в уличных протестах.

Сейчас в TikTok активно распространяются ролики, в которых блогеры говорят об «усталости от шума вокруг Алексея Навального», а также о негативных последствиях участия в акциях протеста. При этом все тиктокеры озвучивают практически один и тот же текст.

Заместитель коммерческого директора компании-посредника между блогерами и рекламодателями «Авторские медиа» Борис Канторович в своем Twitter напсал, что заказчики «не сильно разбираются в популярных тиктокерах», поэтому предложения разместить ролики против митингов поступили украинским, казахстанским и узбекским блогерам, некоторые из которых не очень хорошо говорят по-русски.

Znak.com сообщает, что на следующий же день после протестов появилась новая «методичка» от заказчика в лице неназванной «общественной организации по делам молодежи». В техзадании также отмечается, что если тиктокер после получения оплаты удалит или скроет ролик, то против него будет подано заявление о мошенничестве.

Одновременно с этим в TikTok набирают популярность ролики с анонсом нового протестного митинга, запланированного на 30 января.

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