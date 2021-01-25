Росреестр удалил сведения о домах и участках главы МВД и его заместителя
Из базы Росреестра пропали данны о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева (гараж на 17 кв.м и земельный участок в Люберцах, дом и участок в деревне Шевелкино, а также участок площадью в 100 соток в Заречье, который СМИ приписывают сыну полицейского Александру Колокольцеву)
Росреестр стал массово удалять сведения о домах и земельных участках, принадлежащих высокопоставленным полицейским. Для сравнения, раньше ведомство просто указывало в качестве собственника недвижимости «Российскую Федерацию», а теперь объекты вообще удаляются с кадастровой карты. При этом система ЕГРН не выдает их по запросу.
По данным «Важных историй», из базы Росреестра пропали данны о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева (гараж на 17 кв.м и земельный участок в Люберцах, дом и участок в деревне Шевелкино, а также участок площадью в 100 соток в Заречье, который СМИ приписывают сыну полицейского Александру Колокольцеву).
Сыну главы МВД также приписывают участок земли около дачного поселка «Ветеран» в Домодедово, однако в базе Росреестре собственником этого объекта пока указана «Российская Федерация».
Издание также сообщает о сокрытии информации о собственниках участка площадью 2287 в поселке Знаменский. Участок состоит из 14 долей, большая часть который записана на бизнесменов. Однако информация об одном владельце была удалена из реестра. СМИ полагают, что речь идет о заместителе главы МВД Игоре Зубове, однако теперь эту информацию через базу Росреестра подтвердить или опровергнуть невозможно.
Кроме того, из ЕГРН пропали дом и участок Зубова в поселке Вербилки Талдомского района Московской области, которые он официально задекларировал.
По данным «Важных историй», Игорь Зубов владеет участком в элитном поселке «Ландшафт» в Жуковке. На его участке построены дома площадью 1300 и 200 кв.м. Рядом проживают бывший глава ФСО Евгений Муров и бывший глава Пограничной службы ФСБ России Владимир Проничев. Теперь в ЕГРН собственником указанных объектов числится «Российская Федерация».