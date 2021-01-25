25 января 2021, 11:55
В России выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число официально зарегистрированных заразившихся достигло уже 3 738 690 человек
В России за прошедшие сутки выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число официально зарегистрированных заразившихся достигло уже 3 738 690 человек.
В федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки от осложнений скончались 456 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число умерших составило 69 918 человек.
В Москве выявили 2 382 новых случаев заражения, в Петербурге – 2 116, в Московской области – 1 163, в Нижегородской области – 488, в Свердловской области – 386, в Воронежской области – 385, в Красноярском крае – 321.