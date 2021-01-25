Американский сенатор потребовал от российского офиса McKinsey объяснений из-за запрета сотрудникам ходить на митинги
Американский сенатор Марко Рубио пожаловался руководству международной консалтинговой компании McKinsey на российский офис из-за письма сотрудникам, в котором им запретили участие в протестном митинге 23 января
Американский сенатор Марко Рубио пожаловался руководству международной консалтинговой компании McKinsey на российский офис из-за письма сотрудникам, в котором им запретили участие в протестном митинге 23 января.
«Как могло случиться, что Виталий Клинцов, управляющий партнер McKinsey в России, сформулировал столь радикально отличные указания относительно прав сотрудников», - возмутился Марко Рубио, слова которого приводит «Дождь».
Сенатор добавил, что «русский народ заслуживает лучшего», а люди выходят на улицы в знак протеста против коррумпированного режима, которым управляет «бандитский деспот Владимир Путин». По мнению г-на Рубио, российский президент «делает все, чтобы заставить замолчать инакомыслие, в том числе отравляя и убивая тех, кто противостоит ему».
Американский сенатор потребовал выяснить, каким образом руководство российского офиса McKinsey принимало решение о запрете сотрудникам участвовать в протестной акции, и не консультировались ли топ-менеджеры с Кремлем.
В письме сотрудникам McKinsey говорилось, что они не могут поддерживать какую-либо политическую деятельность ни публично, ни в частном порядке, ни в соцсетях. Работников попросили держаться «на значительном расстоянии» от Пушкинской площади в Москве и Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Когда данное письмо было обнародовано СМИ, в McKinsey заверили, что в нем неправильно была отображена политика компании, а руководство фирмы «поддерживает права своих сотрудников на участие на законных основаниях и в личном качестве в гражданской и политической деятельности во всех странах».