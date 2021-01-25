Депутат Адам Делимханов пообещал «решить вопрос с властями» чеченцу, который дрался с омоновцами на митинге
Депутат Госдумы и правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал видеообращение к чеченцу, который дрался с бойцами ОМОН во время протестной акции в Москве
Депутат Госдумы и правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал видеообращение к чеченцу, который дрался с бойцами ОМОН во время протестной акции в Москве. Он призвал молодого человека сдаться добровольно и пообещал «решить вопрос» с российскими властями.
В молодом человеке, который дрался с омоновцами на митинге, опознали 20-летнего Сайда-Мухамада Джумаева. Полицейские уже побеседовали с родителями чеченца, а те сообщили, что он находился в «неадекватном состоянии», когда дрался с силовиками. Родственники утверждают, что Джумаев никак не связан с оппозиционной деятельностью и не ходит на протестные акции.
Депутат Адам Делимханов в своем видеообращении призвал Саида-Мухамада Джумаева сдаться властям, можно даже чеченским. Он также пообещал молодому человеку «решить вопрос с властями» об ответственности за нападение на полицейских.
«Как мы знаем, в Москве и регионах на митингах гуляют черти, поддерживающие однополые браки и говорящие, что в России такие законы должны быть. Подобное мы не допускаем и не допустим, но все мы видели в соцсетях парня-чеченца, который оказывал сопротивление полиции. Так вот, ты совершил преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут, как для мусульман и чеченцев», - заявил чеченский депутат.