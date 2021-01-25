25 января 2021, 11:06
Силовики после массовых протестных митингов возбудили 15 уголовных дел
В России после протестных акций в поддержку Алексея Навального возбудили порядка 15 уголовных дел по различным статьям. Речь идет о делах по факту применения насилия в отношении полицейских, хулиганстве и умышленном повреждении имущества
Фото: Тайга.инфо
В России после протестных акций в поддержку Алексея Навального возбудили порядка 15 уголовных дел по различным статьям. Речь идет о делах по факту применения насилия в отношении полицейских, хулиганстве, умышленном повреждении имущества и перекрытия дорог.
По данным «ОВД-Инфо», акции в поддержку Алексея Навального прошли в 125 российских городах и закончились задержанием более 3,6 тысяч человек, что является рекордом. Среди задержанных 49 сотрудников СМИ и 195 несовершеннолетних граждан. Также сообщается как минимум о 28 пострадавших в результате жестких действий силовиков.
По состоянию на утро 25 января, суды назначили административные аресты 82 активистам, 52 человека были оштрафованы, пятерым назначили общественные работы.
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