В российских онлайн-магазинах стартовала масштабная акция «Киберпонедельник»
Акция Cyber Monday является продолжением масштабной предновогодней распродажи, которая называется «Черная пятница». Обе акции были придуманы в США
В России утром в понедельник, 25 января, началась онлайн-распродажа «Киберпонедельник». Распродажа продлится минимум три дня.
Акция Cyber Monday является продолжением масштабной предновогодней распродажи, которая называется «Черная пятница». Обе акции были придуманы в США.
В России «Киберпонедельник» проводится с 2013 года в последний понедельник января и завершает сезон зимних распродаж.
По данным РИА Новости, распродажу поддержали профильные ассоциации рынка интернет-торговли. Это Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ).
Участники рынка говорит, что «Киберпонедельник» позволяет покупателям приобрести нужные товары с хорошей скидкой, а торговцам - распродать старые коллекции.
В АКИТ отметили, что в текущем году на распродаже представлено более пяти миллионов наименований товаров, что в два раза больше, чем в 2020 году. В прошлом году россияне потратили в период «Киберпонедельника» 5,6 млрд рублей.