Арестованных соратников Навального допросили по делу о нарушении антиковидных норм
«Они реально просто решили вспомнить самые экзотические статьи, все остальные уже возбудили», — прокомментировал допрос своих коллег директор и юрист ФБК Иван Жданов
Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, расследователя Георгия Албурова и координатора московского штаба ФБК Олега Степанова допросили по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Напомним, что все трое были задержаны и арестованы за призывы к участию в акции в поддержку Навального.
«Они реально просто решили вспомнить самые экзотические статьи, все остальные уже возбудили», — прокомментировал допрос своих коллег директор и юрист ФБК Иван Жданов.
По словам юриста, оппозиционерам инкриминируют нахождение на улице без защитных масок и перчаток.
«Гулять в маске и перчатках на улице — говорят: опасно. Зато голосовать за поправку об обнулении в грязной палатке или пир у Пескова без масок — только приветствуется», — заявил второй юрист ФБК Вячеслав Гимади.