В Петербурге суды арестовали 37 участников акции в поддержку Навального
Согласно решениям судов, участники митинга получили от 6 до 15 суток административного ареста за участие в несогласованной акции и нарушение общественного порядка
Фото: vot-tak.tv
В Санкт-Петербурге суды назначили административные аресты 37 участникам протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.
Согласно решениям судов, участники митинга получили от 6 до 15 суток административного ареста за участие в несогласованной акции и нарушение общественного порядка.
РИА Новости сообщает, что еще 46 участников протеста получили штрафы.
Всего в Петербурге полиция задержала 557 человек. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо».