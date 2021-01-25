25 января 2021, 07:37
Синоптики пообещали жителям европейской части России рекордно высокие температуры
Жителям европейской части России пообещали рекордное потепление. Синоптики связывают это с переносом теплых воздушных масс со Средиземного моря и частично из субтропиков Атлантики
Фото: scoopnest.com
Жителям европейской части России пообещали рекордное потепление. Синоптики связывают это с переносом теплых воздушных масс со Средиземного моря и частично из субтропиков Атлантики.
Как сообщил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, теплые воздушные массы принесут «рекордно высокие температуры» для конца января. В центральной части страны ожидается до +4 градусов тепла.
Вильфанд отметил, что обычно последние дни января и первые числа февраля - это самый холодный период зимы в европейской части России. Однако в текущем году температура превысит норму на 10-13 градусов.