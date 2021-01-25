Оппозиционеры и правозащитники пожаловались на блокировку своих аккаунтов в Telegram
В Telegram пока официально не прокомментировали массовые блокировки аккаунтов журналистов, правозащитников и оппозиционеров, но некоторых уже разблокировали после обращения в службу поддержки мессенджера
Десятки российских пользователей Telegram пожаловались на блокировку своих аккаунтов и невозможность войти в приложение мессенджера.
Заблокированными оказались аккаунты членов Либертарианской партии и движения «Гражданское общество».
Политик Роман Юнеман также сообщили о блокировке «десятков аккаунтов» членов и сторонников его движения «Общество.Будущее», а также представителей партии «Яблоко».
Юнеман предположил, что Telegram заблокировал аккаунты пользователей, которые накануне пожаловались на телеграм-канал «ОППОзнание», в котором публикуют персональные данные участников акций протеста.
Телеканал «Дождь» сообщает, что с аналогичной проблемой столкнулись журналисты «МБХ медиа» и сотрудники проекта «ОВД-Инфо», который оказывает помощь задержанным на акциях протеста.
В Telegram пока официально не прокомментировали массовые блокировки аккаунтов журналистов, правозащитников и оппозиционеров, но некоторых уже разблокировали после обращения в службу поддержки мессенджера.