Кремль опроверг массовость протестной акции 23 января. «За Путина голосую больше»
Количество задержаний в столице России стало рекордным для отдельно взятой акции. Предыдущий рекорд был установлен силовиками 27 июля 2019 года во время акций против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму
В Москве во время акции в поддержку политика Алексея Навального по уточненным данным задержали 1402 человека, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Количество задержаний в столице России стало рекордным для отдельно взятой акции. Предыдущий рекорд был установлен силовиками 27 июля 2019 года во время акций против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тогда задержали 1373 человека.
В целом по России 23 января были задержаны 3553 человека, что также является рекордом. До этого рекордом было задержание 1769 человек на протестных акциях 12 июня 2017 года.
Общее количество участников акции в поддержку Навального и других политзаключенных составляет более 200 тысяч человек.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на митинг вышло «небольшое количество людей». «Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина», - заявил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».