Facebook забанил Дмитрия Рогозина из-за поста об «охамевших американцах»
Администрация Facebook на сутки заблокировала аккаунт главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Поводом для блокировки стали ответы топ-менеджера на посты бывшего американского посла в России Майкла Макфола
Администрация Facebook на сутки заблокировала аккаунт главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Поводом для блокировки стали ответы топ-менеджера на посты бывшего американского посла в России Майкла Макфола.
«Что, если бы Путин позволил Навальному поучаствовать в президентских выборах? Тогда бы мы узнали [о популярности Навального]. Но Путин не хочет, чтобы мы это знали», — написал дипломат в Twitter.
Затем бывший посол в России призвал власти освободить оппозиционера, которого отправили в СИЗО сразу после возвращения из Германии, где он лечился после отравления «Новичком».
Дмитрий Рогозин в ответ написал на своей странице, что «американцы охамели», а также призвал «не строить из себя учителей» и не вмешиваться во внутренние дела России.
«Фри (free - с английского «свободный») Навальния?! Это что, новое название моей страны? Майкл, да ты просто придурок, пардон за мой французский», - добавил глава «Роскосмоса».
Позже Рогозин сообщил о блокировке своего аккаунта в Facebook из-за того, что его пост нарушает правила сообщества. «Вот и вся «свобода слова«на американский манер», — заявил глава госкорпорации.