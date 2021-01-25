Петербургский полицейский извинился перед женщиной, которую он ударил в живот на митинге
Сотрудник ОМОНа, который пнул в живот 54-летнюю жительницу Санкт-Петербурга во время акции протеста 23 января, навестил потерпевшую в больнице. Ранее перед женщиной уже извинилось полицейское начальство
Сотрудник ОМОНа, который пнул в живот 54-летнюю жительницу Санкт-Петербурга во время акции протеста 23 января, навестил потерпевшую в больнице. Ранее перед женщиной уже извинилось полицейское начальство.
Силовик, превысивший свои полномочия и допустившие насилие в отношении женщины, принес потерпевшей цветы и объяснился за свой поступок.
Полицейский заявил, что за пять минут до инцидента «залили газом», после чего у него запотело забрало, и он «не видел, что происходит».
«Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — заявил виновник происшествия, слова которого приводит «Mash на Мойке».
В день протестного митинга «Фонтанка» опубликовала видео, на котором один из силовиков сильно пинает женщину в живот, отчего та падает на спину. Пострадавшая позже рассказала, что просто хотела узнать у полицейских, за что они жестко задерживают мальчика.
После удара в живот петербурженка была госпитализирована. СМИ сообщали, что женщина находился в реанимации, а врач заявлял о скорой выписке пациентки.