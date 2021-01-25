25 января 2021, 02:08
Госдеп США потребовал от России отпустить Навального и прекратить насилие против участников протеста
Госдепартамент США осудил действия российских властей во время массовых протестных акций в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных
Госдепартамент США осудил действия российских властей во время массовых протестных акций в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.
Вашингтон потребовал от Москвы освободить оппозиционного лидера и прекратить использовать жесткую тактику против участников протестных акций и журналистов.
«Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Навального и объяснить применение химоружия», - также говорится в заявлении Госдепа.