В TikTok появились ролики с анонсом митинга «за Путина» в день акции в поддержку Навального
В популярной у молодого поколения социальной сети TikTok стали появляться видеоролики о том, что 30 января по всей России пройдут митинги в поддержку президента Владимира Путина
В популярной у молодого поколения социальной сети TikTok стали появляться видеоролики о том, что 30 января по всей России пройдут митинги в поддержку президента Владимира Путина. Отметим, что на эту дату оппозиция запланировала новую акцию в поддержку арестованного Алексея Навального.
Авторы этих роликов пытаются выяснить, где будут проходить митинги «за Путина» и сколько городов эту акцию поддержат.
В TikTok также распространяются записи об акциях в поддержку Алексея Навального, запланированные на 30 января.
Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от TikTok прекратить распространение роликов с призывом к участию в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Пока аналогичного требования в отношении роликов с анонсом акции в поддержку Владимира Путина ведомство не озвучивало.