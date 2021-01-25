Меню
Политика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
25 января 2021, 01:39

В TikTok появились ролики с анонсом митинга «за Путина» в день акции в поддержку Навального

В популярной у молодого поколения социальной сети TikTok стали появляться видеоролики о том, что 30 января по всей России пройдут митинги в поддержку президента Владимира Путина

В TikTok появились ролики с анонсом митинга «за Путина» в день акции в поддержку Навального

В популярной у молодого поколения социальной сети TikTok стали появляться видеоролики о том, что 30 января по всей России пройдут митинги в поддержку президента Владимира Путина. Отметим, что на эту дату оппозиция запланировала новую акцию в поддержку арестованного Алексея Навального.

Авторы этих роликов пытаются выяснить, где будут проходить митинги «за Путина» и сколько городов эту акцию поддержат.

В TikTok также распространяются записи об акциях в поддержку Алексея Навального, запланированные на 30 января.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от TikTok прекратить распространение роликов с призывом к участию в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Пока аналогичного требования в отношении роликов с анонсом акции в поддержку Владимира Путина ведомство не озвучивало.

Материалы по теме
Кремль опроверг массовость протестной акции 23 января. «За Путина голосую больше»
Госдеп США потребовал от России отпустить Навального и прекратить насилие против участников протеста
Петербургский полицейский извинился перед женщиной, которую он ударил в живот на митинге
Сейчас на главной
Оппозиционеры и правозащитники пожаловались на блокировку своих аккаунтов в Telegram
мессенджеры
Оппозиционеры и правозащитники пожаловались на блокировку своих аккаунтов в Telegram
В Telegram пока официально не прокомментировали массовые блокировки аккаунтов журналистов, правозащитников и оппозиционеров, но некоторых уже разблокировали после обращения в службу поддержки мессенджера
«За Путина голосую больше»
акции протеста
«За Путина голосую больше»
Количество задержаний в столице России стало рекордным для отдельно взятой акции. Предыдущий рекорд был установлен силовиками 27 июля 2019 года во время акций против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму
Госдеп США потребовал от России отпустить Навального и прекратить насилие против участников протеста
госдеп США
Госдеп США потребовал от России отпустить Навального и прекратить насилие против участников протеста
Госдепартамент США осудил действия российских властей во время массовых протестных акций в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных
Протестный митинг в Москве посетили бизнесмен из списка Forbes и сын олигарха
акции протеста
Протестный митинг в Москве посетили бизнесмен из списка Forbes и сын олигарха
Основатель и президент сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев, который входит в список богатейших бизнесменов по версии Forbes, посетил акцию в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных 23 января
Общество
Глава президентского совета по правам человека не заметил жестких задержаний протестующих
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел в действиях полиции признаков превышения полномочий во время разгона протестных акций 23 января
Соратники Алексея Навального анонсировали новые протестные акции
акции протеста
Соратники Алексея Навального анонсировали новые протестные акции
Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные. Об этом он сообщил во время своего стрима. Подробности о новых митингах станут известны позже
На акциях протеста в поддержку Навального задержали более 1800 человек
акции протеста
На акциях протеста в поддержку Навального задержали более 1800 человек
В России в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных задержали 1873 человека. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо». В правоохранительных органах число задержанных пока не называют
На московском митинге в поддержку Навального насчитали от 15 до 40 тысяч человек
акции протеста
На московском митинге в поддержку Навального насчитали от 15 до 40 тысяч человек
В Москве в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных принимают участие около 15 тысяч человек. Данные МВД о количестве протестующих традиционно занижены
На митингах в поддержку Алексея Навального начались массовые задержания
акции протеста
На митингах в поддержку Алексея Навального начались массовые задержания
Также сообщается, что силовики закрыли проход на Красную площадь и выход из метро на Пушкинскую площадь. Кроме того, утром в субботу на место проведения митинга согнали рабочих якобы для переукладки тротуарной плитки
Секс, алкоголь, митинг и другие «взрослые» удовольствия
акции протеста
Секс, алкоголь, митинг и другие «взрослые» удовольствия
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала, почему несовершеннолетних так привлекают протестные акции. По мнению чиновницы, подростки «романтизируют» протесты и считают, что это «круто»
Жители регионов Дальнего Востока вышли на митинги в поддержку Навального
акции протеста
Жители регионов Дальнего Востока вышли на митинги в поддержку Навального
Жители Дальнего Востока первыми вышли на акцию в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Так, в Магадане участие в мероприятии приняли порядка 150 человек несмотря на 25-градусный мороз
Авторская колонка
Сколько же вокруг продажных людей…
Истории с отравлением Навального, с его арестом и с его расследованиями стали ярким индикатором не только политических симпатий-антипатий, но и просто элементарной порядочности многих публичных фигур
Авдерин Валерий
Центробанк предупредил россиян о новой схеме хищения денег с банковских карт
банковские мошенники
Центробанк предупредил россиян о новой схеме хищения денег с банковских карт
По данным регулятора, злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников полиции и сообщают о возбуждении против них уголовных дел якобы по заявлению ЦБ РФ
«Эху» пригрозили лишением лицензии из-за «пропаганды насильственных действий»
СМИ
«Эху» пригрозили лишением лицензии из-за «пропаганды насильственных действий»
Радиостанции «Эхо Москвы» пригрозили лишением лицензии за «пропаганду насильственных действий». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах
МВД распорядилось собрать на работе весь личный состав 23 января «для уборки»
акции протеста
МВД распорядилось собрать на работе весь личный состав 23 января «для уборки»
Министерство внутренних дел России решило мобилизовать сотрудников 23 января - в день протестной акции в поддержку Алексея Навального - с помощью уборки
Подарок от олигархов называется взяткой
дворец путина
Подарок от олигархов называется взяткой
«Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО „подарили“. Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времен»
Экономика
Курс евро рекордно подорожал к рублю из-за новостей о новых санкциях против России
Курс евро в ходе пятничных торгов рекордно вырос по отношению к российскому рублю. На Московской бирже европейская валюта преодолела отметку в 90 рублей
«Наше терпение истощалось медленно, год за годом»
акции протеста
«Наше терпение истощалось медленно, год за годом»
«Последние события вокруг Навального, перенесли нас прямиком в антиутопию. В России творится какой-то фарс, театр абсурда. Навальный лишь повод», - говорится в заявлении авторов арт-объекта