25 января 2021, 01:11
Глава совета директоров группы ЧТПЗ скончался в возрасте 68 лет
Председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (группа ЧТПЗ) Александр Федоров скончался в возрасте 68 лет. Причина смерти главы группы ЧТПЗ не сообщается
Председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (группа ЧТПЗ) Александр Федоров скончался в возрасте 68 лет.
Губернатор и правительство Челябинской области выразили родственникам предпринимателя свои соболезнования.
Причина смерти главы группы ЧТПЗ не сообщается.
Александр Федоров пришел на трубопрокатный сразу после окончания университета. Прошел путь от слесаря до генерального директора ПАО «ЧТПЗ», а в последние годы он возглавлял совет директоров предприятия.