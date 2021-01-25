25 января 2021, 00:43
Юриста ФБК Владлена Лося повторно задержали после окончания ареста
Юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Владлена Лося задержали во второй раз за несколько дней на выходе из ОВД Бирюлево-Западное
Юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Владлена Лося задержали во второй раз за несколько дней на выходе из ОВД Бирюлево-Западное.
Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что Владлен Лось уже отбыл административный арест, а его снова задержали, хотя решения о его выдворении из России нет. «Он просто сам должен покинуть страну», - отметил юрист.
Напомним, Владлен Лось был задержан за несколько дней до начала акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его арестовали на трое суток за неповиновение требованиям сотрудника полиции, а также потребовали от него покинуть Россию (Лось является гражданином Белоруссии). Посещать РФ юристу запретили до 2023 года.