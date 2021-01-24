Сотрудника Росгвардии уволят из-за насмешек над женщиной, которую омоновец ударил в живот
Сотрудника Росгвардии, который смеялся над видео, в котором боец ОМОНа пинает в живот женщину во время протестной акции в Петербурге, уволят. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Twitter
Сотрудника Росгвардии, который смеялся над видео, в котором боец ОМОНа пинает в живот женщину во время протестной акции в Петербурге, уволят. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Twitter.
«Это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», - заявил депутат.
23 января в Петербурге во время акции в поддержку Алексея Навального омоновец ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Ее госпитализировали в одну из городских больниц.
Первоначально СМИ сообщили, что женщина получила серьезную травму головы и ее поместили в реанимацию. По данным Baza, состояние потерпевшей за ночь ухудшилось, она находится без сознания.
При этом директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию «Подъем», что у петербурженки диагностирована легкая травма. «Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал», - заявил медик.
Также сообщается, что в больницу к Маргарите Юдиной приходил полковник Сергей Музыка. Он извинился перед женщиной от лица всего личного состава, пообещал оказать ей любую помощь и наказать виновных.
При этом пока личность сотрудника ОМОНа, который ударил женщину, не установлена.