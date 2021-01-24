Протестный митинг в Москве посетили бизнесмен из списка Forbes и сын олигарха
Основатель и президент сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев, который входит в список богатейших бизнесменов по версии Forbes, посетил акцию в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных 23 января
Основатель и президент сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев, который входит в список богатейших бизнесменов по версии Forbes, посетил акцию в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных 23 января.
В своем Facebook предприниматель написал, что «просто прислушался к своей совести и решил, что нужно пойти».
«Взгляд на мероприятие через СМИ и своими глазами, дает совершенно разное представление о происходящем. Большая часть фото — это ОМОН и потасовки. Но на самом деле все было не так. По моему мнению, это полная глупость, не давать проводить митинги», - добавил Дмитрий Алексеев.
Протестный митинг также посетил сын миллиардера Михаила Фридмана. Александр Фридман сообщил в Instagram, что вышел на акцию протеста ради «свободного будущего своей страны».