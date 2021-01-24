Глава президентского совета по правам человека не заметил жестких задержаний протестующих
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел в действиях полиции признаков превышения полномочий во время разгона протестных акций 23 января
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел в действиях полиции признаков превышения полномочий во время разгона протестных акций 23 января.
«Эти акции незаконны. <…> Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения. Это что, первые задержания у нас?», - заявил глава правозащитного совета по поводу жестких действий силовиков.
Фадеев также потребовал расследовать вовлечение подростков в акции протеста, назвав это «отвратительной историей».
Напомним, что по данным «ОВД-Инфо», в ходе протестных акций 23 января по всей стране было задержано более 3 тысяч человек. Это рекордное число задержанных.
В Москве, Петербурге и Владивостоке задержания активистов сопровождались физическим насилием со стороны полицейских.