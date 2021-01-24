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24 января 2021, 10:04

Глава президентского совета по правам человека не заметил жестких задержаний протестующих

Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел в действиях полиции признаков превышения полномочий во время разгона протестных акций 23 января

Глава президентского совета по правам человека не заметил жестких задержаний протестующих

Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел в действиях полиции признаков превышения полномочий во время разгона протестных акций 23 января.

«Эти акции незаконны. <…> Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения. Это что, первые задержания у нас?», - заявил глава правозащитного совета по поводу жестких действий силовиков.

Фадеев также потребовал расследовать вовлечение подростков в акции протеста, назвав это «отвратительной историей».

Напомним, что по данным «ОВД-Инфо», в ходе протестных акций 23 января по всей стране было задержано более 3 тысяч человек. Это рекордное число задержанных.

В Москве, Петербурге и Владивостоке задержания активистов сопровождались физическим насилием со стороны полицейских.

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