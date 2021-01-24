Соратники Алексея Навального анонсировали новые протестные акции
Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные. Об этом он сообщил во время своего стрима. Подробности о новых митингах станут известны позже
Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные. Об этом он сообщил во время своего стрима. Подробности о новых митингах станут известны позже.
Соратники Алексея Навального также поблагодарили всех, кто 23 января принял участие в протестных акциях. Митинги, напомним, состоялись более чем в 60 городах. Самыми массовыми выступления стали в Москве и Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге, Владивостоке и Ростове-на-Дону на улицы также вышли по несколько тысяч человек.
Координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров сообщил, что в Москве на митинге в поддержку Алексея Навального присутствовало около 20 тысяч человек. Ранее агентство Reuters сообщил, что в столице акция протеста в поддержку политзаключенных собрала около 40 тысяч человек. В ГУ МВД по Москве продолжают утверждать, что участников акции было не более 4 тысяч человек.
Портал «ОВД-Инфо» в свою очередь сообщает, что по всей стране полицейские задержали более 3 тысяч человек. Так, в Москве задержали более 1100 человек, а в Санкт-Петербурге — более 400 человек. От 50 до 100 задержанных насчитывается в Новосибирске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани и Хабаровске.
Число задержанных на акции в поддержку Навального стало рекордным за все время проведения протестных митингов в России.