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24 января 2021, 09:55

Соратники Алексея Навального анонсировали новые протестные акции

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные. Об этом он сообщил во время своего стрима. Подробности о новых митингах станут известны позже

Соратники Алексея Навального анонсировали новые протестные акции
Фото: DW

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные. Об этом он сообщил во время своего стрима. Подробности о новых митингах станут известны позже.

Соратники Алексея Навального также поблагодарили всех, кто 23 января принял участие в протестных акциях. Митинги, напомним, состоялись более чем в 60 городах. Самыми массовыми выступления стали в Москве и Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге, Владивостоке и Ростове-на-Дону на улицы также вышли по несколько тысяч человек.

Координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров сообщил, что в Москве на митинге в поддержку Алексея Навального присутствовало около 20 тысяч человек. Ранее агентство Reuters сообщил, что в столице акция протеста в поддержку политзаключенных собрала около 40 тысяч человек. В ГУ МВД по Москве продолжают утверждать, что участников акции было не более 4 тысяч человек.

Портал «ОВД-Инфо» в свою очередь сообщает, что по всей стране полицейские задержали более 3 тысяч человек. Так, в Москве задержали более 1100 человек, а в Санкт-Петербурге — более 400 человек. От 50 до 100 задержанных  насчитывается в Новосибирске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани и Хабаровске.

Число задержанных на акции в поддержку Навального стало рекордным за все время проведения протестных митингов в России.

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