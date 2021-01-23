На акциях протеста в поддержку Навального задержали более 1800 человек
В России в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных задержали 1873 человека. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо». В правоохранительных органах число задержанных пока не называют
В России в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных задержали 1873 человека. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо». В правоохранительных органах число задержанных пока не называют.
По предварительной информации, в Москве задержали более 400 человек, в Санкт-Петербурге минимум 160 человек, в Новосибирске - 90, во Владивостоке - 35.
Среди задержанных много журналистов, которых полицеские отправляли в автозаки даже при наличии пресс-карт и редакционных заданий. Также сообщается как минимум о 15 задержанных подростков.
Митинги в поддержку Навального проходят больше чем в 60 российских городах. В Москве на акции протеста присутствовали около 40 тысяч человек, но в МВД утверждают, что участников было не более 4 тысяч человек.