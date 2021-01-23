На московском митинге в поддержку Навального насчитали от 15 до 40 тысяч человек
В Москве в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных принимают участие около 15 тысяч человек. Данные МВД о количестве протестующих традиционно занижены - около 4 тысяч человек
В Москве в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных принимают участие около 15 тысяч человек. Данные МВД о количестве протестующих традиционно занижены - около 4 тысяч человек. Reuters сообщает о 40 тысячах участников акции.
На акции, которая проходит на Пушкинской площади, присутствовали супруга Алексея Навального Юлия, юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин и другие. Юлия Навальная была задержана.
Полиция на Пушкинской площади действует жестко в отношении участников акции. Митингующие бросают в силовиков снежки, а те отвечают им дубинками.
Автомобилисты сигналят в поддержку участников акции.
Часть митингующих двинулась на Манежную площадь в сторону Кремля, а другая группа людей направилась к зданию ФСБ на Лубянке.