На митингах в поддержку Алексея Навального начались массовые задержания
Также сообщается, что силовики закрыли проход на Красную площадь и выход из метро на Пушкинскую площадь. Кроме того, утром в субботу на место проведения митинга согнали рабочих якобы для переукладки тротуарной плитки
В Москве на Пушкинской площади начались массовые задержания, хотя официально митинг в поддержку Алексея Навального начнется в 14 часов.
На данный момент известно о 30 задержанных. «Медуза» сообщает, что сотрудники полиции уводят в автозаки всех, кто поднимает плакаты. По другим данным, силовики задерживают уже «всех подряд».
Также сообщается, что силовики закрыли проход на Красную площадь и выход из метро на Пушкинскую площадь. Кроме того, утром в субботу на место проведения митинга согнали рабочих якобы для переукладки тротуарной плитки.
Массовые задержания с применениям физического насилия проходят и во Владивостоке. Там силовики используют щиты и дубинки, избивают тех, кого задерживают. Участники акции пытаются отбить «своих» у полицейских.
По данным портала «ОВД Инфо», в Приморском крае задержали 23 человека. Всего в акции в поддержку Навального приняли участие около 3 тысяч человек.
«МБХ медиа» сообщает, что в Санкт-Петербурге на Сенной площади задержали 20 человек. Среди задержанных журналист «Медиазоны» Давид Френкель.