Меню
Общество
Картель пригородного назначения
Санкт-Петербург
23 января 2021, 09:42

Вице-губернатор Петербурга сравнила участие в митингах с сексом и алкоголем

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала, почему несовершеннолетних так привлекают протестные акции. По мнению чиновницы, подростки «романтизируют» протесты и считают, что это «круто»

Вице-губернатор Петербурга сравнила участие в митингах с сексом и алкоголем

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала, почему несовершеннолетних так привлекают протестные акции. По мнению чиновницы, подростки «романтизируют» протесты и считают, что это «круто».

В ответ на обвинения в запугивании родителей школьников  ответственностью за участие их детей в акциях протеста, вице-губернатор заявила, что просто призывает оградить подростков от «опасных ситуаций».

Ирина Потехина заявила, что «наших детей зовут на баррикады», а в интернете их учат как сбежать от родителей на митинг. «Все это упаковывается в романтичную обертку — "ты крут, ты сможешь". И не каждый 15-летний просчитает цепочку событий, которая последует за таким квестом», - посетовала чиновница.

По словам вице-губернатора, родители и педагоги должны уберечь активных и любознательных детей, которым в силу возраста хочется приключений и хайпа от опасных ситуаций.

Ирина Потехина также сравнила участие в протестных акциях с такими «взрослыми» вещами, как секс и алкоголь.

«Когда-то в жизни человека появляются "взрослые вопросы" — и алкоголь, и секс, и политика. Но никому из нас не хочется, чтобы наши дети к любому из них приобщились раньше времени. Потому что физиологическая и психологическая готовность детского организма к таким испытаниям еще просто не сформировалась», — добавила чиновница.

Напомним, что накануне акции протеста в поддержку Алексея Навального администрации школ и даже детских садов предупредили родителей о штрафах за ненадлежащее воспитание и ограничении родительских прав, если их дети будут замечены на митинге. В свою очередь Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить ролики с призывами к несовершеннолетним участвовать в протестной акции 23 января. Одновременно с этим полиция проводит проверку из-за роликов в TikTok, в которых школьники меняют портреты Владимира Путина на портреты Алексея Навального.

Материалы по теме
На митингах в поддержку Алексея Навального начались массовые задержания
Жители регионов Дальнего Востока вышли на митинги в поддержку Алексея Навального
Мэр Москвы и Роспотребнадзор призвали граждан не участвовать в протестах из-за коронавируса
Сейчас на главной
На митингах в поддержку Алексея Навального начались массовые задержания
акции протеста
На митингах в поддержку Алексея Навального начались массовые задержания
Также сообщается, что силовики закрыли проход на Красную площадь и выход из метро на Пушкинскую площадь. Кроме того, утром в субботу на место проведения митинга согнали рабочих якобы для переукладки тротуарной плитки
Жители регионов Дальнего Востока вышли на митинги в поддержку Навального
акции протеста
Жители регионов Дальнего Востока вышли на митинги в поддержку Навального
Жители Дальнего Востока первыми вышли на акцию в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Так, в Магадане участие в мероприятии приняли порядка 150 человек несмотря на 25-градусный мороз
Авторская колонка
Сколько же вокруг продажных людей…
Истории с отравлением Навального, с его арестом и с его расследованиями стали ярким индикатором не только политических симпатий-антипатий, но и просто элементарной порядочности многих публичных фигур
Авдерин Валерий
Центробанк предупредил россиян о новой схеме хищения денег с банковских карт
банковские мошенники
Центробанк предупредил россиян о новой схеме хищения денег с банковских карт
По данным регулятора, злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников полиции и сообщают о возбуждении против них уголовных дел якобы по заявлению ЦБ РФ
«Эху» пригрозили лишением лицензии из-за «пропаганды насильственных действий»
СМИ
«Эху» пригрозили лишением лицензии из-за «пропаганды насильственных действий»
Радиостанции «Эхо Москвы» пригрозили лишением лицензии за «пропаганду насильственных действий». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах
МВД распорядилось собрать на работе весь личный состав 23 января «для уборки»
акции протеста
МВД распорядилось собрать на работе весь личный состав 23 января «для уборки»
Министерство внутренних дел России решило мобилизовать сотрудников 23 января - в день протестной акции в поддержку Алексея Навального - с помощью уборки
Подарок от олигархов называется взяткой
дворец путина
Подарок от олигархов называется взяткой
«Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО „подарили“. Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времен»
Экономика
Курс евро рекордно подорожал к рублю из-за новостей о новых санкциях против России
Курс евро в ходе пятничных торгов рекордно вырос по отношению к российскому рублю. На Московской бирже европейская валюта преодолела отметку в 90 рублей
«Наше терпение истощалось медленно, год за годом»
акции протеста
«Наше терпение истощалось медленно, год за годом»
«Последние события вокруг Навального, перенесли нас прямиком в антиутопию. В России творится какой-то фарс, театр абсурда. Навальный лишь повод», - говорится в заявлении авторов арт-объекта
Власти Албании высылают российского дипломата из-за нарушения антиковидных мер
дипломаты
Власти Албании высылают российского дипломата из-за нарушения антиковидных мер
Накануне представители МИД Албании связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность нарушениями мер по борьбе с COVID-19 со стороны сотрудника посольства
Европарламент призвал ввести санкции против «друзей Путина» и пропагандистов
антироссийские санкции
Европарламент призвал ввести санкции против «друзей Путина» и пропагандистов
Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза ввести персональные санкции против некоторых россиян и остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального
Полицейские задержали соратников Алексея Навального Георгия Албурова и Киру Ярмыш
акции протеста
Полицейские задержали соратников Алексея Навального Георгия Албурова и Киру Ярмыш
В Москве сотрудники полиции задержали сотрудника ФБК Георгия Албурова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Их задержание связано с подготовкой акции в поддержку Навального
Роскомнадзор пригрозил соцсетям крупными штрафами из-за акции 23 января
акции протеста
Роскомнадзор пригрозил соцсетям крупными штрафами из-за акции 23 января
Роскомнадзор пригрозил крупными штрафами социальным сетям за размещение постов и видеороликов, содержащих призывы к несовершеннолетним участвовать в протестной акции 23 января в поддержку Алексея Навального
Кремль поставил перед «Единой Россией» задачу получить на выборах в Госдуму минимум 45% голосов
Единая Россия
Кремль поставил перед «Единой Россией» задачу получить на выборах в Госдуму минимум 45% голосов
Первый замглавы администрации президента на семинаре для вице-губернаторов назвал «оптимальный» для партии «Единая Россия» результат на выборах в Госдуму
Экономика
Минфин РФ предложил ужесточить правила ввоза товаров для личных нужд
Беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей в страны ЕАЭС могут снизить до 50 евро стоимость и де10 килограммов веса в случае повторного въезда гражданина в течение месяца
Александр Лукашенко призвал ввести в Белоруссии «американские» законы в налоговой сфере
налоги
Александр Лукашенко призвал ввести в Белоруссии «американские» законы в налоговой сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и депутатам принять в республике «американские законы» об ответственности за уклонение от уплаты налогов
«Аэрофлот» попросил Минтранс уменьшить размер «бесплатного» багажа пассажиров
Аэрофлот
«Аэрофлот» попросил Минтранс уменьшить размер «бесплатного» багажа пассажиров
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Министерство транспорта, которое сейчас возглавляет экс-директор перевозчика Виталий Савельев, с предложением пересмотреть нормы провоза багажа
Военный суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии
чп в армии
Военный суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии
Государственный обвинитель ранее просил суд приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы. При этом суд присяжный хотя и признал солдата виновным, но указал, что он заслуживает снисхождения