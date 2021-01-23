Вице-губернатор Петербурга сравнила участие в митингах с сексом и алкоголем
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала, почему несовершеннолетних так привлекают протестные акции. По мнению чиновницы, подростки «романтизируют» протесты и считают, что это «круто»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала, почему несовершеннолетних так привлекают протестные акции. По мнению чиновницы, подростки «романтизируют» протесты и считают, что это «круто».
В ответ на обвинения в запугивании родителей школьников ответственностью за участие их детей в акциях протеста, вице-губернатор заявила, что просто призывает оградить подростков от «опасных ситуаций».
Ирина Потехина заявила, что «наших детей зовут на баррикады», а в интернете их учат как сбежать от родителей на митинг. «Все это упаковывается в романтичную обертку — "ты крут, ты сможешь". И не каждый 15-летний просчитает цепочку событий, которая последует за таким квестом», - посетовала чиновница.
По словам вице-губернатора, родители и педагоги должны уберечь активных и любознательных детей, которым в силу возраста хочется приключений и хайпа от опасных ситуаций.
Ирина Потехина также сравнила участие в протестных акциях с такими «взрослыми» вещами, как секс и алкоголь.
«Когда-то в жизни человека появляются "взрослые вопросы" — и алкоголь, и секс, и политика. Но никому из нас не хочется, чтобы наши дети к любому из них приобщились раньше времени. Потому что физиологическая и психологическая готовность детского организма к таким испытаниям еще просто не сформировалась», — добавила чиновница.
Напомним, что накануне акции протеста в поддержку Алексея Навального администрации школ и даже детских садов предупредили родителей о штрафах за ненадлежащее воспитание и ограничении родительских прав, если их дети будут замечены на митинге. В свою очередь Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить ролики с призывами к несовершеннолетним участвовать в протестной акции 23 января. Одновременно с этим полиция проводит проверку из-за роликов в TikTok, в которых школьники меняют портреты Владимира Путина на портреты Алексея Навального.