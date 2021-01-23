Около ста адвокатов потребовали от МВД освободить сотрудника «Апологии протеста»
Около ста российских адвокатов написали обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием освободить адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, который был избит сотрудниками полиции
Около ста российских адвокатов написали обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием освободить адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, который был избит сотрудниками полиции, а затем арестован.
В МВД на обращение адвокатов пока не отреагировали.
Мансура Гильманова 22 января арестовали на пять суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции, после того как он приехал в ОВД «Даниловский» к задержанному юристу ФБК Владлену Лосю, сообщает «Медиазона».
В отделе полиции на Гильманова напал сотрудник полиции. Он сбил адвоката с ног, положил его лицом в пол и несколько раз ударил ногой по спине.
При этом в протоколе сотрудников ОВД утверждается, что Мансур Гильманов якобы самовольно пробежал через контрольно-пропускной пункт к главному входу отделения полиции и не реагировал на требования полицейских.