Жители регионов Дальнего Востока вышли на митинги в поддержку Алексея Навального
Жители Дальнего Востока первыми вышли на акцию в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Так, в Магадане участие в мероприятии приняли порядка 150 человек несмотря на 25-градусный мороз
Жители Дальнего Востока первыми вышли на акцию в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Так, в Магадане участие в мероприятии приняли порядка 150 человек несмотря на 25-градусный мороз.
Региональный портал «Весьма» сообщает, что жители города собрались в сквере 60-летия Магадана. Полицейских на митинге было немного. Проведению акции они не препятствовали.
В Хабаровске митинг в поддержку оппозиционера собрал около тысячи человек, сообщает портал Dvnovosti.ru. При этом в мэрии города заявили о 250 участниках протестной акции.
«ОВД-Инфо» сообщает, что полиция задержала активиста Владимира Гретченко, координатора регионального штаба Навального Алексея Воронина, журналистов издания RusNews Сергея Плотникова и Данилу Куликова, а также задержали председателя хабаровского отделения Либертарианской партии Артема Мозгова.
Во Владивостоке протестная акция с требованием освободить Алексея Навального только началась.